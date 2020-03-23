Kamu bankalarının ardından İş Bankası da destek paketini açıkladı: Taksitler 30 Haziran'a kadar ötelenecek

Koronavirüs salgını nedeniyle destek paketlerini açıklayan bankalara İş Bankası da eklendi. İş Bankası, müşterilerinin 30 Nisan'a kadar anapara, faiz, taksit ödemelerinin 30 Haziran'a kadar ötelenmesine imkan verecek.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın koronavirüs salgınına ilişkin devreye aldığı müşteri destek paketinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın özel bankalar için yaptığı çağrıya ilk yanıt İş Bankası'ndan geldi.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre banka, Türkiye'de de yayılım gösteren ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen koronavirüs salgını nedeniyle ekonomiye destek paketini açıkladı. Buna göre;

Müşterilerin 30 Nisan'a kadar ihtiyaç duyması halinde anapara/faiz/taksit ödemelerinin ilave bir koşul aranmaksızın 30 Haziran'a kadar ötelenmesine imkan verilecek.

Salgın sebebiyle mali bünyesi olumsuz etkilenen başta turizm, lojistik, AVM, perakende sektörleri olmak üzere sektör ayrımı olmaksızın her bir ihtiyaç, vaka bazında değerlendirilerek ödemesiz dönem dahil gerekli tüm destek verilecek.

'Hiçbir banka müşterisinden ücret alınmayacak'

KOBİ'lerin ve mikro işletmelerin, tabana yaygın yararlanmasını teminen, salgın öncesi girdiği ticari yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla mevcut limitlerle desteklenmesi ve gerekirse ilave limit için de azami çaba gösterilecek.

Maaş anlaşmalı olsun olmasın banka müşterilerinin gelecek 3 aya ait maaş ödemelerini herhangi bir istihdam azaltımı yapmamaları kaydıyla gerekirse ilave limit tahsisi suretiyle ödenmesine katkı sağlanacak.

Dijital kanallar üzerinden yapılacak EFT/havale işlemlerinden 30 Nisan’a kadar (karttan karta havale dahil) hiçbir banka müşterisinden ücret alınmayacak.

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