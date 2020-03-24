Halkbank'tan esnafa 25 bin lira nakit kredi, 25 bin lira ticari kart desteği

Halkbank, ayrım yapmaksızın tüm esnafa 25 bin lira nakit kredi ve 25 bin lira ticari kart desteği verecek.

Halkbank'tan tüm esnafların faydalanabileceği 25 bin lira nakit, 25 bin lira ticari karttan oluşan destek paketine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İşletme kredisinin limiti 25 bin lira, vadesi 36 ay olarak belirlenmiş ve 6 aya kadar da ödemesiz dönem uygulanabilecek" denildi.

Ayrıntılar geliyor.