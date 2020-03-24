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20:53 24 Mart 2020
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    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman

    Bloomberg: Suudi Arabistan 'akla hayale gelmez' bir krize girebilir

    © REUTERS / Faisal Al Nasser
    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202003241041676123-bloomberg-suudi-arabistan-akla-hayale-gelmez-bir-krize-girebilir/

    Suudi kraliyetinin petrol üretimini artırıp fiyatları rekor düzeyde düşürmesini değerlendiren Bloomberg yazarı David Fickling, petrodolar imparatorluğunun düşüşünün ufukta gözüktüğü, sadece birkaç ay sonra 'akla hayale gelmez' bir krizle karşılaşabileceği analizini yaptı.

    ABD merkezli ekonomi haber sitesi Bloomberg'in yazarı David Fickling, Basra Körfezi'ndeki monarşilerin bir zamanlar petrol zenginliklerinin sefasını sürdüklerini, ancak Suudi Arabistan ile komşularının yakın zamanda ciddi mali sorunlarla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

    Bloomberg'deki yazısında son dönemde petrol piyasasında yaşanan fiyat savaşlarına mercek tutan Fickling, mevcut savaşın Körfez ülkelerindeki sürdürülebilir olmayan ekonomilerin ağır faturalarla karşılaşma süresini hızlandıracağını vurguladı.

    'Mevcut para ancak 2034 yılına kadar yetecek'

    IMF'nin verilerine göre Basra Körfezi'nde yer alan Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Bahreyn ve Umman'ın mali varlıklarının 2014-2018 yıllarında ciddi şekilde azaldığına dikkat çeken Fickling, şu değerlendirmeleri yaptı:

    "Söz konusu 4 yılda bu 6 monarşinin varlıkları yaklaşık yarım trilyon dolar azalarak 2 trilyon dolara geriledi. Petrole talepte zirvenin en erken 2040'ta gerçekleşeceğini düşünürsek, IMF uzmanlarına göre mevcut para ancak 2034 yılına kadar yetecek. Ancak petrolün varil fiyatı 20 dolar olursa, varlıklar daha hızlı tükenecek ve bu ülkelerin kasaları 2027'de boşalacak." 

    'Riyad, sabit dolar kuru politikasında vazgeçmek zorunda kalabilir'

    Yine IMF'nin verilerine göre petrol fiyatının 50-55 dolar bandında olması halinde, Riyad'ın altın rezervlerinin 2024 yılında 5 aylık ithalat giderleriyle hemen hemen aynı seviyeye geleceğini kaydeden Fickling, "Bu son derece endişe verici bir perspektif. Zira sadece birkaç ay sonra Suudi Arabistan 'akla hayale gelmez' bir krize girebilir ve Riyad, sabit dolar kuru politikasında vazgeçmek zorunda kalabilir" öngörüsünde bulundu.

    'Gelecek nesiller bu zenginlikleri hiçbir zaman göremeyecek'

    Basra Körfezi'ndeki monarşilerin bütçe dengesini sağlamak için yüksek petrol fiyatlarına ihtiyaçlarına olduğu görüşünü aktaran Fickling, şu çıkarımı yaptı:

    "Bölgedeki monarşiler, yaklaşık son 50 yıl boyunca zenginlik dalgasının sefasını sürdüler ancak her dalga en nihayetinde sona erer. Gelecek nesiller, bugün Körfez ülkelerinin sahip oldukları zenginlikleri hiçbir zaman göremeyecek."

     

    Etiketler:
    Körfez ülkeleri, Petrol fiyatlarındaki düşüş, petrol fiyatları, Bloomberg, Kriz, Suudi Arabistan
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