Varank: Dezenfektan, maske, eldiven gibi ürünleri yerli üretenlere 6 milyon liraya kadar destek vereceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Dezenfektan, koruyucu elbise, gözlük, maske, eldiven gibi ürünleri yerli üretenlere KOSGEB'den 6 milyon liraya kadar destek vereceğiz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı KOBİ’lere kalkan olacak 3’lü koruma paketini açıkladı.

KOSGEB aracılığıyla dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske, eldiven gibi ürünlerin yerli üretimine işletme başına 6 milyon TL’ye kadar destek vereceklerini ifade eden Varank, "KOSGEB alacaklarını 3 ay erteliyoruz. KOSGEB projelerine de 4 ay ek süre vereceğiz” dedi.

Bakan Varank, KOBİ'lere sunulan koruma paketine ilişkin şunları söyledi:

"KOSGEB’in TEKNOYATIRIM Destek Programı kapsamında ürün listemize yeni ürünler ilave ettik. Dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske ve eldiven gibi ürünleri yerli imkânlarla üreten işletmelerimiz, KOSGEB’in TEKNOYATIRIM Destek Programı'ndan faydalanabilecek. Salgın riskinin ortadan kalktığı resmi makamlar tarafından duyurulana kadar bu programdan yararlanabilecekler."

Varank, işletmelerin bu ürünlerle ilgili projelerini hazırlayacaklarını belirterek, "Bu projelere 6 milyon TL’ye kadar destek vereceğiz. Bunun 4 milyon 200 bin TL’si geri ödemeli olacak” ifadesini kullandı.