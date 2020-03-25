Louis Vuitton, Christian Dior gibi markaların sahibi Bernard Arnault servetine bir günde 11 milyar dolar ekledi

Koronavirüs türbülansı sonrası toplanmaya başlayan piyasalar Avrupa'nın en zengin insanı olarak bilinen LVMH CEO'su Bernard Arnault’ın servetine bir günde 11 milyar dolar kazandırdı.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile birlikte düşüş trendine giren piyasalar kayıplarını telafi edemese de toparlanmaya başladı. Bu durumdan en büyük faydayı ise Avrupa’nın en zengin insanı olan LVMH CEO’su Bernard Arnault sağladı.

Bloomberg’de yer alan habere göre, sahibi olduğu şirketlerin hisselerindeki artış sonrası Arnault bir günde 11.3 milyar dolar kazandı. Aynı habere göre Arnault’un kişisel serveti bu sayede yeniden 35 milyar doların üzerine çıktı.

Yeniden artış trendine giren piyasalar sayesinde Arnault’tan sonra en büyük geliri 6.5 milyar dolar ile Warren Buffet, 5.9 milyar dolar ile Amancio Ortega sağladı.

Louis Vuitton, Christian Dior gibi lüks markaların sahibi olan Bernard Arnault, zenginler listesinin zirvesine uzun süre sonra yerleşen Avrupalı ve Fransız iş insanı oldu. Yıllardır bu listenin zirvesinde ABD’li ve bilişim sektörü şirketleri bulunuyordu.

Arnault, 2012’de Fransa’da vergi oranlarına artışın gündeme gelmesi üzerine Belçika vatandaşlığına başvurmuştu. 70 yaşındaki Arnault’un sahibi olduğu şirketler arasında Gucci, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Stella McCartney, Sergio Rossi, Bottega Veneta, Boucheron gibi güçlü markalar da yer alıyor.