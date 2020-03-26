198 firmaya 10 milyon lira 'fahiş fiyat' cezası

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Reklam Kurulu'nun bu ay yaptığı 2 toplantıda, haksız fiyat artışı nedeniyle 198 firmaya toplam 10 milyon 90 bin 60 lira para cezası uygulandığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Pekcan, 28 Şubat-25 Mart döneminde maske, kolonya, gıda gibi ürünlerin fiyatlarıyla ilgili 6 bin 448 firma ve 13 bin 280 ürünün denetlendiğini belirtti.

Pekcan, ürünlerde fahiş fiyat artışıyla ilgili olarak, "Reklam Kurulu'nun son toplantısında 189 firmaya 9 milyon 147 bin 31 lira para cezası verilmesi kararlaştırıldı" diye konuştu.

Bakan Pekcan, "Reklam Kurulu'nun bu ay yaptığı 2 toplantıda, haksız fiyat artışı nedeniyle 198 firmaya toplam 10 milyon 90 bin 60 lira para cezası uygulandı" ifadelerini kullandı.