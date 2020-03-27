Japon basını: Ekonomide petrolün 20 dolar olduğu yeni dönem başlayabilir

Moskova, Riyad ve Washington arasında başlayan petrol fiyatları savaşının petrol varil fiyatının 20 dolar olacağı yeni bir dönemin başlamasına yol açabileceği belirtildi.

Japon Nihon Keizai Shinbun gazetesinde yer analizde, petrol piyasasında başlatılan fiyat savaşının ekonomide yeni bir dönemi başlatabileceğinin altı çizildi.

"ABD, Rusya ve Suudi Arabistan, petrol piyasasındaki hegemonyalarını tehlikeye atarak kimin daha fazla dayanacağına dair bir iddiaya girdi ve diğer petrol üreten ülkeler bundan büyük zarar gördü" diyen Nihon Keizai Shinbun, her yerde iflas belirtileri bulunduğunu ve fiyat artışı konusunda bir umut olmadığını kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının da etkisiyle beraber bazı petrol üreten ülkelerin zorluk çektiğini belirten gazete, Venezüella'nın koronavirüsle mücadele için IMF'ten 5 milyar dolar istediğini anımsattı.

İran'ın da 1962'den beri ilk kez IMF'e başvurarak 5 milyar dolar talep ettiğine dikkat çeken Nihon Keizai Shinbun, İran'ın OPEC içinde petrol üretim hacmi bakımından ikinci sırada olduğunu ancak ABD yaptırımlarının etkisi altında bulunduğunu vurguladı.

Gazete, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ise Amerikan kaya petrolünü yakından izlediğini yazdı. Putin'in Suudi Arabistan'a yaklaşmayacağı öngörüsünde bulunan gazete, "Bu üçlü, kimin daha uzun süre dayanacağı konusunda birbiriyle yarışırken, OPEC üyeleri bu tempoya dayanamayacakları için OPEC'ten ayrılmaya başlayabilir" uyarısında bulundu.

Nihon Keizai Shinbun, bu senaryonun gerçekleşmesi halinde OPEC'in yeniden sadece Basra Körfezi ülkelerinin yer aldığı bir organizasyona dönüşebileceğinin altını çizdi.