Türk-İş: 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 345, yoksulluk sınırı 7 bin 639 liraya yükseldi

Açlık ve yoksulluk sınırı mart ayında yükseldi. Türk-İş'in araştırmasına göre, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 345, yoksulluk sınırı ise 7 bin 639 liraya çıktı. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 2 bin 847 lira 14 kuruş.

Türk-İş tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yapılan açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının bu ayki sonuçları açıklandı.

Konfederasyondan yapılan açıklamada, etkisi ve yaygınlığıyla küresel halk sağlığı sorununa dönüşen koronavirüsün, sosyal yaşamın yanı sıra ekonominin birçok alanını da olumsuz etkilediği belirtildi.

Virüsle mücadele çerçevesinde bir dizi önlemin uygulamaya konulduğu vurgulanan açıklamada, "Yaşanan bu süreçte temel gıda maddelerine erişim önem kazanmıştır. Çalışanların iş koşullarının sağlıklı olmasının yanı sıra istihdam ve gelir güvencesinin sürdürülebilirliğini de sağlamak gerekmektedir. Çalışanların aileleriyle birlikte başta gıda harcaması olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi, çözüme kavuşturulması gereken temel sorunlar arasında yer almaktadır" ifadelerine yer verildi.

'Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti aylık 2 bin 847 lira'

Açıklamaya göre, Türk-İş'in mart ayı araştırması sonuçları şöyle: