Benzine 13 kuruş zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 13 kuruş zam geldiğini duyurdu. Ankara ve İzmir'de ortalama 5.17 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5.30 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5.08 liradan 5.21 liraya yükselecek.
Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı— EPGİS (@trepgis) March 27, 2020
28/03/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
Benzinde 13 Krş/Lt
pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
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