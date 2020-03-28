WSJ: ABD ve Avrupa ülkeleri Suudi petrolünü reddediyor

ABD ve Avrupa ülkelerindeki petrol rafinerilerinin, Suudi Arabistan'dan indirimli fiyata bile ilave petrol satın almayı reddettiği belirtildi.

Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan kaynaklar, Suudi Arabistan’ın yeni alıcı arayışında zorluklar yaşadığını söyledi. Sebep olarak, müşterilerin depo eksikliği yaşaması, bu yüzden yeni hacimler için yer bulamaması gösterildi.

Uzmanlar, Hindistan’da da koronavirüs kaynaklı olarak petrol talebinin düştüğünü bildiriyor.

Diğer yandan Rusya’nın petrolünü, talebin eski haline dönmeye başladığı Çin’e yönlendirmeyi başardığı kaydedildi.

Haberde, Suudi Arabistan’ın petrol fiyatlarını düşürerek Rusya’nın piyasadaki payını, özellikle de Avrupa’daki müşterilerini ele geçirmeye çalıştığı hatırlatıldı.