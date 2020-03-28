Yavaş: Ankara'da öğrenci evleri ve iş yerlerine nisan ayında fatura yansıtılmayacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kişisel Twitter hesabında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine karşı aldıkları yeni bir kararı duyurdu. Yavaş, nisan ayı içinde öğrenci evleri ve iş yerlerine faturalandırma yapılmayacağını duyurdu.

Şubat ayı için ise tüm konut aboneleri için faturanın yüzde 80 oranında yansıtılacağını açıkladı.

İş hayatında çok zor günler geçiren kardeşlerim,

Sevgili öğrencıler ve

Ankara'da yaşayan hemşehrilerim;



Hayatınızı kolaylaştırmak ve bu zor günleri atlatmanız için imkanlarımız ölçüsünde hergün yeni çözümler üretmeye çalışıyoruz. https://t.co/6DLw9ym45v — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 28, 2020

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