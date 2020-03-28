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15:02 28 Mart 2020
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    Erken rezervasyona virüs çözümü geldi

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    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202003281041704509-erken-rezervasyona-virus-cozumu-geldi/

    Koronavirüs nedeniyle tur operatörlerinin otellere yaptığı rezervasyonlar karşılığı ön ödemelerin iadesi talebi tesisleri zorluyor. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı kamu bankaları ile ‘erken rezervasyon avansları geri ödeme finansmanı’nı başlattı.

    Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre Türkiye’de de yeni bir rekorlar yılı olacağı tahmin edilen 2020 için seyahat acenteleri ve tur operatörleri konaklama tesislerine önemli ölçüde rezervasyon yaptırdılar ve bunların karşılığında tesislere ön ödemeler yapıldı.

    Gelinen süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığı, konaklama tesislerinin bu ön ödemeleri iadesinde yaşanabilecek finansman sorununa çözüm getirmek amacıyla, kamu bankaları ile ‘erken rezervasyon avansları geri ödeme finansmanı’nı hayata geçirdi.

    Bakanlığın internet sitesinde duyurulan açıklamada, özellikle yurt dışı pazarlara yönelik çalışan konaklama tesislerinin kontenjan sözleşmesi yapmaları ve sezonla ilgili hazırlıklar ile hizmetlere mahsuben ön ödeme almalarının yaygın bir uygulama olduğu; bunun son yıllarda erken rezervasyon kampanyaları sonucunda yerli seyahat acenteleri ile yapılan sözleşmelerde de yapılmaya başlandığı hatırlatıldı.

    Mücbir sebep vurgusu

    Duyuruda yapılan açıklamada; sezon erteleme, seyahat uyarıları, uçuş yasakları gibi mücbir sebep oluşturan uygulamalar sonucunda konaklama taleplerinin çok azalmasının tesislerin nakit akışında ciddi bir aksamaya neden olduğuna dikkat çekildi.

    Yapılan sözleşmeler ve rezervasyonların iptali ile ön ödemelerin iadesi taleplerinin de konaklama tesislerini finansal açıdan zorlayacağı öngörüldü. Bu kapsamda finansman desteği sağlanmasını hedefleyen kredi paketi için kamu bankaları ile mutabakata varıldığı belirtildi.

    ‘Asgari müşterekte buluşmamız lazım’

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un sektörden bir isim olarak turizmin tüm kollarına hakim olduğunu hatırlatan Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı (TÜROFED) Sururi Çorabatır, kamu bankaları tarafından alternatif finansman desteğinin önemli olduğunu vurguladı.

    'Bir elmanın iki yarısı'

    Tur operatörleri ve seyahat acenteleri ile konaklama sektörünü ‘bir elmanın iki yarısı’ olarak tanımlayan Çorabatır, tüm dünyada yaşanan Kovid-19 salgınının özellikle seyahat endüstrisini çok olumsuz etkilediğini söyledi. Daha önceki krizlerin de dayanışma içinde çözüldüğünü kaydeden Çorabatır, “Acentelerin, tur operatörlerinin rezervasyonlar karşılığı tesislere yaptığı ödemeler var. Turizmde çok çok iyi bir 2020 bekliyorduk. Bütçeleri, hesapları bu öngörü ile yaptık. Acenteler odalarını almak, bizler tesisleri doldurmak için çalışıyoruz. Bu sıkıntı için de karşılıklı asgari müşterekte buluşarak sorunlarımızı çözebiliriz” diye konuştu.

    1 yıl önce ödeme yapanlar var

    Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, yurt içinde ve yurt dışında erken rezervasyon için tur operatörleri ve acentelerin 6 ay - 1 yıl önce operasyonlarına göre ön ödeme yaptığını söyledi.

    Bunların geri alınmasının kolay olmayacağını anlatan Onaran, “Çünkü işletmeler de o paralarla giderlerini karşılıyor, sezona hazırlanıyor. Bu nedenle böyle bir finansmana ihtiyaç vardı. Bir de 2020 için öngörüler daha iyi olduğu için, rezervasyonlar ve ödemeler geçen yıllara göre daha fazla oldu” dedi.

    Kimler, nasıl faydalanacak?

    • Krediden, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan turizm işletmesi belgeli veya kısmi turizm işletmesi belgeli olan konaklama tesisleri kredibiliteleri oranında yararlanabilecek.
    • Kredi, 27 Mart 2020 tarihinden önce, tur operatörleri ve seyahat acentaları tarafından konaklama tesislerine 2020 yaz sezonu rezervasyonları için yapılmış olan ön ödemelerin iadesinin finansmanında kullanılacak.
    • Kredinin vadesi 6 ay.
    • Başvurular Kültür ve Turizm Bakanlığı üzerinden kamu bankalarına yapılacak.
    Etiketler:
    Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çözüm, Koronavirüs, Erken rezervasyon
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