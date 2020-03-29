Kayıt
13:52 29 Mart 2020
Canlı Yayın
    Arama
    banka, kredi, faiz

    Bankalar kredi ötelemesinde cari faiz oranlarını kullanacak

    © AA /
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 06
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103410/29/1034102980_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_a490c438b3b6819859c5d31399d82aba.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202003291041708648-bankalar-kredi-otelemesinde-cari-faiz-oranlarini-kullanacak/

    Bankalar, koronavirüs salgınının etkisiyle ödeme güçlüğü çeken firma ve bireysel müşterilerinin kredi taksiti, faiz ve anaparasını cari faiz oranlarıyla 3 ay öteleyecek.

    Türk bankacılık sektörü, ödeme güçlüğü çeken firma ve bireysel müşterilerinin kredi taksiti, faiz ve anaparasını cari faiz oranlarıyla 3 ay erteleyecek.

    Bankacılık sektörü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının firmaların, esnafın ve bireylerin üzerinde oluşturacağı kısa dönemli finansal sorunları aşabilmeleri için destek paketleri devreye aldı.

    Koronavirüs
    © AP Photo / Mohammad Ghadamali
    Dünyaya yayılan koronavirüs Türk ekonomisini nasıl etkiler?
    Anadolu Ajansı'nın bankacılık kaynaklarından aldığı bilgiye göre, bankalar ödeme güçlüğü çeken firma ve bireysel müşterilerinin kredi taksiti, faiz ve anaparasını 3 ay erteleyecek. Müşteri bazında 6 ay ödemesiz 12 ya da 24 aya varan vade imkanı sunan bankalar da bulunuyor. Söz konusu ertelemeler için cari faiz oranları kullanılarak öteleme yapılacak.

    Mart, nisan ve mayısa ait ödemelerin ertelenmesiyle 3 aylık ödemesiz bir dönem olacak. Ödemeler, taksit ödemesiz dönemden sonra haziran ayında tekrar başlayacak şekilde yeniden düzenlenecek.

    Kamu bankaları, ertelenecek 3 aylık dönem için hesaplanan faiz tutarını kalan taksitlere eşit olarak bölerek müşterilerinin ödeme güçlerini zorlamayacak bir uygulama gerçekleştirecek. Kredinin taksitleri 3 ay ertelenirken, kredinin nihai vadesi de 3 ay ötelenmiş olacak.

    BDDK, nihai vadenin uzatılmasının önündeki engeli kaldırdı

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da (BDDK) taşıt ve tüketici kredilerinde anapara, faiz ve taksit ödemelerinin erteleme taleplerinde orijinal vadenin sınırlayıcı olmayacağı yönünde karar alarak taksit ertelemeleri yapılırken nihai vadenin de uzatılmasının önündeki engeli kaldırmış oldu.

    Bazı özel bankalar ise ertelenecek dönem için hesaplanan faiz tutarının tamamını 3 aylık ödemesiz dönemi takip eden ilk taksite eklediklerinden müşteriler, yakın zamanda ödeme güçlerini zorlayabilecek yüklü bir ödeme ile karşı karşıya kalabilecek.

    Bazı bankalar, kredi kartı ve Kredi Mevduat Hesabı (KMH) borçlarını ise taksitli ödeme planına bağlayarak 3 aya kadar ödemesiz 12 veya 24 ay vadelerle ödeme imkanı sunuyor.

    Bankacılar, başvuruların, bankadan bankaya farklılık göstermekle birlikte şubelere gitmeden internet bankacılığı, mobil bankacılık kanalları ve müşteri iletişim merkezi aracılığıyla yapılabileceğini bildirdi.

    Erteleme durumunda yeni taksit miktarı

    Bankaların kredi taksit ertelemelerinin müşterilere maliyetinin ne olacağı merak ediliyor. Örneğin, 10 bin liralık 60 ay vadeli, yüzde 1.05 faiz oranıyla tüketici kredisi kullandırıldığında taksit tutarı 238 lira oluyor.

    Bu kredi 3 ay ötelendiğinde ilk 3 ay için ödenmesi gereken 318 liralık faiz, taksitte ya da kalan vadelere eşit dağıtılacak şekilde ödenebiliyor.

    Ertelenen 3 aylık döneme ait faizin ilk taksitle birlikte ödenmesi halinde erteleme dönemini takip eden ilk taksit tutarı 500 liranın üzerine çıkıyor.

    3 aylık biriken faizin kamu bankalarında olduğu gibi kalan vadeye yayılması halinde aylık taksit farkı sadece 15 lira oluyor. Kredi miktarı yükseldikçe 3 aylık döneme ait faiz tutarı da artış gösteriyor.

    Etiketler:
    Tüketici kredisi, mevduat faizi, mevduat, Taksit, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), BDDK, Ekonomi, Türkiye, Faiz, Kredi, Banka, Kovid-19, Koronavirüs
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Tayland'ın başkenti Bangkok'taki bir restoranın menüsünde tatlı macundan yapılan 'yüz maskesi' ile süslü kapkekler yer alıyor.
    Аşçılardan koronavirüsle mücadeleye destek: Maskeli kek ve Kovid-19 şeklinde paskalya yumurtaları
    Karikatür
    Schengen anlaşmalarının hüzün dolu yıldönümü
    İnfografik
    Yeni koronavirüsün yol açtığı Kovid-19 hastalığının semptomları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet