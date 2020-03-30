Bakan Selçuk: 19 bin firma, 420 bin sigortalı için Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurdu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yaklaşık 19 bin firmanın 420 bin sigortalı için Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurduğunu açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle faaliyetlerini yavaşlatan/durduran tüm işletmelerin Kısa Çalışma Ödeneğine başvurabileceğini bildirdi.

Yaklaşık 19 bin firmanın 420 bin sigortalı için Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurduğunu kaydeden Selçuk, ödeneğe en fazla başvurunun imalat, konaklama ve yiyecek hizmetleri sektöründen yapıldığını söyledi.

Bakan Selçuk, ihtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1000'er liralık destek ödemelerine 1 Nisan'da başlanacağını açıkladı.