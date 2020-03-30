Albayrak: Düşük ve orta gelirlilerin temel ihtiyaçları karşılanacak

Üç kamu bankasının düşük gelirli vatandaşlar için başlattığı kredi uygulamasına ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, vatandaşın ihtiyacına tüm kurumlarıyla destek olmayı sürdürdüklerini söyledi.

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşteriler için 6 ayı ödemesiz 10 bin liraya kadar kredi desteği verecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımları kapsamında tüm kurumlarımızla, vatandaşımızın ihtiyaçlarına destek olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda kamu bankalarımızla aylık 5 bin TL'nin altında geliri olan tüm vatandaşlarımız için Temel İhtiyaç Desteği'ni devreye aldık" dedi.

Ekonomik İstikrar Kalkanı adımları kapsamında tüm kurumlarımızla, vatandaşımızın ihtiyaçlarına destek olmayı sürdürüyoruz.



Bu kapsamda kamu bankalarımızla aylık 5 bin TL’nin altında geliri olan tüm vatandaşlarımız için Temel İhtiyaç Desteği’ni devreye aldık. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/Z85qFAIUUv — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 30, 2020

​Albayrak, 1 Nisan'da başlayacak krediler için tüm müşterilere KGF kefaleti verilebileceğini aktardı.

Üç kamu bankasının logosunun yer aldığı açıklamanın kapsam kısmında, "Orta ve düşük gelir grubunda yer alan kesimlerin, gıda harcamaları, kira, elektrik, su, doğalgaz faturaları gibi ödemelerinin karşılanabilmesine yönelik olarak geliştirilmiş özel bir finansman ürünüdür” ifadeleri yer aldı.