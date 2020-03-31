Dış ticaret açığı yüzde 72 artışla 2 milyar 981 milyon dolara yükseldi

Şubat ayında ihracat yüzde 2.3 artarak 14 milyar 653 milyon dolar, ithalat yüzde 9.8 artarak 17 milyar 634 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı ise yüzde 72 artışla 2 milyar 981 milyon dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.3 artarak 14 milyar 653 milyon dolar, ithalat yüzde 9.8 artarak 17 milyar 634 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4.1 artarak 29 milyar 357 milyon dolar, ithalat yüzde 14.3'lük artışla 36 milyar 841 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Şubat ayında dış ticaret açığı yüzde 72.0 artarak 1 milyar 733 milyon dolardan 2 milyar 981 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Şubat ayında yüzde 89.2 iken, 2020 Şubat ayında yüzde 83.1'e geriledi.

Şubat ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Şubat ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 341 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 906 milyon dolar ile Irak, 857 milyon dolar ile İngiltere 766 milyon dolar ile İtalya ve 740 milyon dolar ile ABD takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31.5'ini oluşturdu.

İthalatta ilk sırayı Rusya aldı

İthalatta ise Rusya ilk sırayı aldı. Şubat ayında Rusya'dan yapılan ithalat 1 milyar 714 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 712 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 623 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 133 milyon dolar ile ABD ve 750 milyon dolar ile Irak izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 39.3'ünü oluşturdu.