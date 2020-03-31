1000 TL yardım kimlere, ne zaman ödenecek?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 2 milyon 111 haneyi kapsayan 1000'er liralık ödeme, doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlara yarın, 1 ve 6 olanlara 2 Nisan, 2 ve 7 olanlara 3 Nisan, 3 ve 8 olanlara 4 Nisan, 4 ve 9 olanlara ise 5 Nisan'da yapılacak. PTT Kartı olanlar 1000 liralık desteği ATM'lerden komisyonsuz çekebilecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ihtiyaç sahiplerine yapılacak nakdi destek ödemesi, yarın doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar ile başlayacak.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca, 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu' veya "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun' kapsamında düzenli merkezi sosyal yardım alan 2 milyon 111 haneye, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 1000'er lira ödeme yapılacağı hatırlatıldı.

Buna göre, nakdi destek, doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlara yarın, 1 ve 6 olanlara 2 Nisan, 2 ve 7 olanlara 3 Nisan, 3 ve 8 olanlara 4 Nisan, 4 ve 9 olanlara ise 5 Nisan'da verilecek.

PTT Kartı olanlar 1000 liralık desteği tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz çekebilecek.