Dolar, TL karşısındaki yükselişini sürdürüyor: 6.62'nin üzerinde

Dün 6.56-6.60 bandında hareket eden dolar bu sabaha yükselişle başladı. Dolar 6.62 üzerinden, euro 7.30, sepet kur 6.96'da seyrediyor.

Dolar kuru, koronavirüs endişeleriyle Türk lirası karşısındaki yükselişini sürdürüyor.

Dün 6.60 seviyesinin üzerine çıkan Dolar/TL bugün 6.62 seviyesinde değerleniyor. Euro/TL 7.30'u aştı.

Dünya'nın aktardığına göre, dalgalı bir seyir izleyen petrol fiyatları dünkü yükselişin ardından bugün yüzde 2'lik düşüşle 25 dolardan işlem görüyor. Spot altın fiyatları ise 1585 dolar civarında yatay seyrediyor.