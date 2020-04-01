Darphane'den altın açıklaması

Koranavirüs önlemleri kapsamında Kapalıçarşı'daki dükkanların tamamen kapatılması ve toptancıların kepenk indirmesiyle kuyumcu esnafının elinde altın kalmadığı ileri sürüldü.
Söz konusu iddialara ilişkin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Güven Pado, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Bilindiği üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Ziynet ve Cumhuriyet Sikke altınlarının tek yasal üreticisi olup söz konusu ürünlerin üretimine kesintisiz bir şekilde devam edilmekte, Genel Müdürlüğe gelen tüm Cumhuriyet Altını talepleri zamanında karşılanmaktadır. Piyasada altın arzında herhangi bir sorun bulunmamaktadır."
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