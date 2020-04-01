Darphane'den altın açıklaması

Kuyumcu esnafının elinde en çok talep gören çeyrek ve gram altının kalmadığı öne sürülerek darphaneye piyasaya altın sürmesi için yapılan çağrıya yanıt geldi. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Güven Pado, piyasada altın arzında herhangi bir sorun bulunmadığına dikkat çekti.