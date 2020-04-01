Benzine 8 kuruş zam

Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 8 kuruş zam yapıldığı açıklandı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamada, "02/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 8 Krş/L pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" ifadelerine yer verildi.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı— EPGİS (@trepgis) April 1, 2020
02/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
Benzinde 8 Krş/Lt
pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
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