Benzine 8 kuruş zam

Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 8 kuruş zam geldi.

Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 8 kuruş zam yapıldığı açıklandı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamada, "02/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 8 Krş/L pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" ifadelerine yer verildi.