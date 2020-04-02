Bloomberg: Rusya petrol üretimini artırmaktan vazgeçti

Rusya'nın, 1 Nisan itibariyle üretim kısıntısına yönelik OPEC+ anlaşmasının yürürlükten kalkmasına rağmen petrol üretimini artırmayı planlamadığı belirtildi.

Bloomberg, Rus hükümetindeki bir kaynağa dayandırdığı haberinde, petrol üretimini artırmama kararının, piyasadaki arz fazlalığıyla ilgili olduğunu ileri sürerek, "Alıcılar, bu miktarda petrolü alacak durumda değil" dedi.

Bloomberg, bu karar için 'barışçıl' nitelendirmesinde bulundu.

Diğer yandan The Wall Street Journal, Suudi Arabistan’ın günlük üretimi 12 milyon varile çıkardığını ancak alıcı bulamadığı için şimdi bu hammaddeyle doldurduğu tankerleri, varış noktasını belirtmeden denize saldığını bildirdi.