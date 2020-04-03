Rusya hükümeti bazı sektörlere destek için 2.6 milyar ruble ayırdı

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, hükümetin hava taşımacılığı, turizm, yemek sektörü, spor ve eğitim öncesi alanlarda istihdamı desteklemek ve korumak için 2.6 milyar ruble tahsis edileceğini söyledi.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen sektörler için 2.6 milyar dolar ruble ayrılacağını duyurdu.

Bakanlar kurulu toplantısında konuşan Mişustin, şu ifadeleri kullandı:

"Bütçe fonlarıyla, kredi kuruluşlarının en çok etkilenen sektörlerin küçük ve orta ölçekli işletmelerinin acil ihtiyaçları için verilen kredi gelirlerindeki düşüşü telafi ediyoruz. Daha önce verilen kredilerin yeniden yapılandırılması imkanını genişlettik ve çalışanların maaşlarını ödemek için imtiyazlı kredi alma şartlarını basitleştirdik. Etkilenen şirketler kredi ödemelerini altı ay erteleyebilecek. Ayrıca, faiz ödemelerinin üçte biri federal bütçe tarafından üstlenilecek."

Daha önce, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hükümet üyeleriyle video konferans yoluyla yaptığı toplantıda Mişustin, Kovid-19’la mücadele ve önlemler için 1.4 milyar ruble ayrıldığını açıklamıştı.