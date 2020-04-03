Ticaret Bakanı Pekcan: 7 bin 400 şirkete daha fahiş fiyat soruşturması başlatıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, fahiş fiyat uyguladıkları iddiasıyla yaklaşık 7 bin 400 firmanın daha inceleme altında olduğunu söyledi. Pekcan, Reklam Kurulu'nun fahiş fiyat artışı yapan 198 firmaya 10 milyon lira ceza kestiğini açıkladı.

Ticaret Bakanı Pekcan, A Haber yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Koronavirüs salgınının sosyal hayatın yanında ticari hayatı da etkilediğine işaret eden Pekcan, "Bütün dünya gibi biz de bundan etkilendik, bizim ticaretimiz de etkilendi. Esasında böyle bir dönemde (mart ayı) 13.4 milyar dolarlık ihracat yapmış olmak da büyük başarı, lütfen bunu göz ardı etmeyelim" diye konuştu.

Pekcan, Türkiye'nin ihracatta bu yıla iyi bir başlangıç yaptığını anımsatarak, "Ocak-şubat ayında Çin'in iki aylık ihracatı yüzde 17'den fazla düştü, Norveç'in yüzde 12, Brezilya'nın yüzde 9 geriledi ama Türkiye'nin ocak-şubat ihracatı yüzde 4.1 arttı" ifadelerini kullandı.

Fahiş fiyat artışı yapan 198 firmaya para cezası

Pekcan, Reklam Kurulu'nun fahiş fiyat artışı yapan 198 firmaya 10 milyon lira ceza kestiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu firmaların 14 gün savunma süresi var. Reklam Kurulu'nun müşterek kararıyla savunmalarına bakılarak kesiliyor. Yani biz önümüze gelene ceza kesmiyoruz. Şu an yaklaşık 7 bin 400 firma daha inceleme altında, savunma istedik. Bunlarla ilgili de Reklam Kurulu'nun toplantısı 14 Nisan'da yapılacak. Tekrarlarlarsa 10 katına kadar ceza verme yetkimiz var. Biz yasal sınırlar içinde 10 bin liradan 104 bin liraya kadar ceza kesebiliyoruz."