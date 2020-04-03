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    Putin: Enerji piyasasında uzun vadeli istikrar sağlanmalı

    © Sputnik / Алексей Дружинин
    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
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    Küresel enerji piyasasındaki durumun zor olduğunu, koronavirüs pandemisinin petrol talebinde sert düşüşe neden olduğunu belirten Rus lider, petrol piyasasının istikrara kavuşmasına tüm ülkelerin ilgi duyduğunu kaydetti.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel enerji piyasasındaki durumun ele alındığı toplantıda, “Genel olarak küresel enerji piyasasındaki durum oldukça karmaşık olarak kalıyor. Koronavirüs salgını neredeyse tüm küresel ekonomiyi etkiledi, bu da öncelikle ulaşım, sanayi, bazı diğer sektörler gibi temel enerji tüketicileri tarafından talebin sert bir şekilde düşmesine ve daralmasına yol açıyor” dedi.

    Bu durumun, dünya genelindeki petrol sektörünün finansal ve ekonomik istikrarını etkimenin yanı sıra, yatırım programlarını bozduğunu ve istihdama olumsuz yansıyabileceğini dile getiren Putin, “Başka endişe verici nokta, tüm bunlar yüksek teknolojik ve hatta çevresel risklere dönüşebilir. Bunu unutmamak gerekir” diye vurguladı.

    Gelecekte talebin kaçınılmaz olarak artacağını ve bugünkü gelişmeler yüzünden sektörün büyük petrol kıtlığı ile karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunan Putin, “Bu, küresel ekonomiyi de çok olumsuz etkileyebilir. Çünkü petrol fiyatları fırlayabilir. Bu yüzden bu senaryodan kaçınmak herkesin çıkarına olacak” ifadesini kullandı.

    Rusya’nın Mart başında OPEC+’ya petrol anlaşmasını uzatmayı teklif ettiğini ama durumun farklı senaryoya göre geliştiğini hatırlatan Rus lider, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemiz her zaman, bunun altını çizmek istiyorum, petrol piyasasında uzun vadeli istikrarın sağlanmasından, hem üreticilerin hem de tüketicilerin çıkarlarının dikkate alınmasından yanaydı. Biz hiçbir zaman fiyatların aşırı yüksek olması için çalışmadık ve fiyatların aşırı düşük olacağı durumlardan kaçınmak istedik. Bunun sebebi ortada, bütçemiz petrol varil fiyatı 42 dolar olacak tahminiyle hazırlandı ve bu rakam civarında biz kendimizi konforlu hissediyoruz. Tüketiciler için bunun çok önemli olduğuna inanıyorum. Bunun için etkili bir arz-talep dengesinin oluşturulması, fiyatların öngörülebilir ve ekonomik olarak uygun olması gerekiyor”.

    Suudi Arabistan’daki partnerlerle yakın temas içinde olduklarını ve geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü söyleyen Putin, şöyle konuştu: “Mevcut durum hepimizi endişelendiriyor. Herkes, piyasada uzun vadeli istikrarın sağlanması için ortak ve koordineli eylemlere ilgi duyuyor. Bu bağlamda şunun altını çizmek isterim ki, Rusya çabaların birleştirilmesi gerektiğini düşünüyor. OPEC+ anlaşmasının bozan taraf biz değildik ve bu mekanizma kapsamında partnerlerle anlaşmaya ve bu konuda ABD ile işbirliğine hazırız. Piyasayı dengelemek ve bu koordineli çabalar sonucu üretimi kısmak için çabalarımızı birleştirmeliyiz."

    İlk etapta üretimin günlük 10 milyon varil civarında azaltılabileceğini kaydeden Devlet Başkanı, “Elbette tüm bunlar partnerce olmalı. Partnerce işbirliği dediğimde partnerlerimiz dahil herkes, söz konusunun kriz öncesi oluşan üretimin kısılması, yani bu yılın ilk çeyreğindeki üretim seviyesinin azaltılması olduğunu anlıyor” diye kaydetti.

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