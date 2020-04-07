RDIF Başkanı Dmitriyev: OPEC+ anlaşması çok yakın

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kiril Dmitriyev, OPEC+ anlaşmasının birçok kişinin düşündüğünden çok daha yakın olduğunu söyledi.

Video konferans yoluyla yapılacak OPEC+ görüşmesi öncesinde CNBC’ye konuşan Dmitriyev, "Rusya anlaşmaya sadık. Suudi Arabistan ile birlikte uzun bir yol kat ettik, birçok zorluğun üstesinden geldik. Birçok kişi üretimin kısıtlanması yönündeki ilk anlaşmanın sağlanacağına şüpheyle bakıyordu, ama biz başarmıştık" dedi.

Dmitriyev, "Yeni anlaşmaya, birçok kişinin düşündüğünden çok daha yakın olduğumuzu düşünüyoruz. Piyasanın, bu anlaşmanın çok önemli olduğunu ve istikrar sağlayacağını anladığını düşünüyorum. Çok yakınız" diye ekledi.