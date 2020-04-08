Yeni yasa teklifi hazırlığı: İşten çıkarma 3 ay yasaklanıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkileriyle ilgili olarak yeni bir yasa teklifi hazırlanıyor.

Tüm dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkileriyle ilgili olarak yeni bir yasa teklifi hazırlanıyor.

Hazırlanan teklifin kabul edilmesi halinde işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yasağı 6 aya kadar uzatabilecek.

Fesih yasağı olan işveren, işçileri ücretsiz izne çıkarabilecek. Ücretsiz izne çıkarılan işçilere, işsizlik fonundan günlük 39.24 TL ödenecek. Ayrıca 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de aynı miktar ödenecek.

Bu düzenlemeleri içeren yasa teklifi taslağı, görüşlerini almak üzere iş dünyası örgütlerine sunuldu.

Teklifte yer alan diğer maddelere ise şöyle: