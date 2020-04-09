Bloomberg: OPEC petrol üretimini azaltmak için farklı seçenekler arıyor

Bloomberg, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) 9 Nisan’daki OPEC+ toplantısı öncesinde petrol üretimini azaltmak için çeşitli seçeneklerin bir analizini hazırladığını ve seçeneklerden birinin yıl sonuna kadar üretimin günde 10 milyon varil azaltılmasını öngördüğünü yazdı.

OPEC'in analizine göre, 2020 yılının ikinci çeyreğinde küresel akaryakıt talebi günde 11.9 milyon varil azalacak.

Piyasanın istikrara kavuşması için petrol üretiminde yeni bir düşüş olasılığı üzerine OPEC+ toplantısı bugün video konferans formatında yapılacak ve ardından cuma günü G20 enerji bakanlarının enerji piyasalarının istikrarı konusundaki toplantısı gerçekleşecek.

Sputnik’e konuşan konuya vakıf bir kaynak, OPEC+'nın nihai kararını G20 enerji bakanlarının toplantısından sonra vereceğini belirtti.

OPEC+'nın pandemi koşullarında piyasa desteği konusunda mart ayında gerçekleştirdiği toplantıda olumlu bir sonuç çıkmadı. Rusya’nın daha iyi bir karar almak için anlaşmanın uzatılması önerisinin yanı sıra Suudi Arabistan’ın üretimi günde yarım milyon varil azaltma fikri de destek görmedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 3 Nisan’da yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ve Suudi Arabistan'ın OPEC+ anlaşmasından çekilmesi, üretimi artırması ve petrol fiyatlarında indirim yapmaya hazır olduğunu açıklamasının petrol talebinde sert düşüşe neden olduğunu kaydetti.

Putin ve Enerji Bakanı Aleksandr Novak, petrol piyasasının ortak eylemlere ihtiyacı olduğunu ve Rus petrol şirketlerinin bunu OPEC+ ve ABD gibi büyük petrol üreticisi ülkelerle gerçekleştirmeye hazır olduklarını belirtti.