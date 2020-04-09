Albayrak: Dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomi alanındaki gelişmelerle ilgili olarak kişisel Twitter hesabında açıklamada bulundu.
"Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretindeyiz" diyen Albayrak, devamında "Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz. 3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.
Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretindeyiz.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 9, 2020
Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz.
3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz. pic.twitter.com/6e90FNPVTQ
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