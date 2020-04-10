Rusya hükümeti, ülkenin en büyük bankası Sberbank'ı satın aldı

Bakanlık, Sberbank'ın yüzde 50 hissesinin 2.14 trilyon ruble (yaklaşık 28.5 milyar dolar) karşılığında hükümete satışının bugün itibarıyla tamamlandığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre Sberbank'taki yüzde 1'lik hisse önümüzdeki ay deverdilecek ve çoğunluk hükümete geçmiş olacak.

Yasaya göre Merkez Bankası, operasyon gelirlerini devlet bütçesine aktarıyor. Bu, Merkez Bankası'nın satış sonucu aldığı 2.14 trilyon rubleyi hükümete iade edeceği anlamına geliyor. Ayrıca Merkez Bankası, Sberbank hisselerinden temettü almak imkanına da sahip olacak.

Ekonomistler, bu satış sonucunda hükümetin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından açıklanan ulusal projelerin gerçekleştirilmesi de dahil olmak üzere daha fazla yatırım yapabileceğini belirtiyor.