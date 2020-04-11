Yeni OPEC+ anlaşmasının ayrıntıları açıklandı

Azerbaycan Enerji Bakanlığı’nın Sputnik’e verdiği bilgiye göre, perşembe günü, OPEC+ 10 saat süren görüşmenin sonunda, öne sürülen şartları kabul etmeyen Meksika'nın kararlaştırılan kotalar kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmesi şartıyla işbirliği deklerasyonunu kabul etti.
Bakanlıktan anlaşmanın ayrıntılarıyla ilgili olarak şu bilgiler aktarıldı:
"Bu aşamada, OPEC ülkeleri için günlük üretim yükümlülüğü 6.085 milyon varil ve OPEC üyesi olmayan ülkeler için günlük 3.915 milyon varil olarak belirlendi."
Yılın geri kalan aylarında üretimdeki toplam azalma 8 milyon varil, yani Ekim 2018 seviyesinin yüzde 18’i olarak gerçekleşecek. Ocak 2021’den Nisan 2022’ye kadar OPEC+, Ekim 2018 seviyesinin yüzde 14’üne denk düşen altı milyon varil azaltmayı taahüt ediyor.
Toplantının sonuç bildirgesine göre, Rusya ve Suudi Arabistan, mayıs ayından haziran sonuna kadar yeni OPEC+ anlaşması uyarınca, günde 8.5 milyon varilden fazla petrol üretemeyecek.
Sputnik’in kaynaklarına göre, Meksika ve diğer OPEC+ katılımcıları, yeni anlaşma kapsamındaki üretim kesintileri konusunda farklı pozisyonlar sergiledi.
Meksikalı yetkililer, üretimin sadece 100 bin varilini azaltabileceklerini belirterek, OPEC+ anlaşmasına göre mayıs ve haziran döneminde üretimin ekim 2018'den itibaren günde 400 bin varil azaltılmasıyla ilgili üç aşamalı kotayı kabul etmedi.
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