Yeni OPEC+ anlaşmasının ayrıntıları açıklandı

OPEC + ülkeleri mayıs ve haziran aylarında petrol üretimini günde 10 milyon varil azaltma konusunda anlaştı, ancak anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Meksika'nın onayı gerekiyor.

Azerbaycan Enerji Bakanlığı’nın Sputnik’e verdiği bilgiye göre, perşembe günü, OPEC+ 10 saat süren görüşmenin sonunda, öne sürülen şartları kabul etmeyen Meksika'nın kararlaştırılan kotalar kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmesi şartıyla işbirliği deklerasyonunu kabul etti.

Bakanlıktan anlaşmanın ayrıntılarıyla ilgili olarak şu bilgiler aktarıldı:

"Bu aşamada, OPEC ülkeleri için günlük üretim yükümlülüğü 6.085 milyon varil ve OPEC üyesi olmayan ülkeler için günlük 3.915 milyon varil olarak belirlendi."

Yılın geri kalan aylarında üretimdeki toplam azalma 8 milyon varil, yani Ekim 2018 seviyesinin yüzde 18’i olarak gerçekleşecek. Ocak 2021’den Nisan 2022’ye kadar OPEC+, Ekim 2018 seviyesinin yüzde 14’üne denk düşen altı milyon varil azaltmayı taahüt ediyor.

Toplantının sonuç bildirgesine göre, Rusya ve Suudi Arabistan, mayıs ayından haziran sonuna kadar yeni OPEC+ anlaşması uyarınca, günde 8.5 milyon varilden fazla petrol üretemeyecek.

Sputnik’in kaynaklarına göre, Meksika ve diğer OPEC+ katılımcıları, yeni anlaşma kapsamındaki üretim kesintileri konusunda farklı pozisyonlar sergiledi.

Meksikalı yetkililer, üretimin sadece 100 bin varilini azaltabileceklerini belirterek, OPEC+ anlaşmasına göre mayıs ve haziran döneminde üretimin ekim 2018'den itibaren günde 400 bin varil azaltılmasıyla ilgili üç aşamalı kotayı kabul etmedi.