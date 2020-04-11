G20 ülkeleri, enerji piyasasında istikrar için önlem almayı taahhüt etti

G20 ülkelerinin enerji bakanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle büyük darbe alan enerji piyasasında istikrarın sağlanması için gereken önlemleri almayı taahhüt etti.

G20 ülkelerinin enerji bakanları, enerji piyasasındaki durumu ele almak üzere video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, ekonomide pandemi nedeniyle yaşanan daralma ve belirsizliğin enerji ürünlerine yönelik arz-talep dengesindeki istikrarsızlığı derinleştirdiği, bunun başta petrol ve gaz sektörleri olmak üzere çeşitli sektörleri doğrudan etkilediği ve küresel ekonomi için daha fazla olumsuz etki oluşturduğu belirtildi.

Açıklamaya göre enerji piyasasında istikrarın sağlanması için gereken önlemleri hızlı bir şekilde almayı taahhüt eden bakanlar, üreticileri enerji piyasasında istikrara bağlı kalmaya çağırarak enerji sistemlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında uluslararası işbirliğinin önemli olduğunu vurguladı.

Bu arada bakanlar, enerji piyasasındaki duruma karşı alınan önlemlerin izlenmesi için bir çalışma grubu kurulmasını kararlaştırdı.

G20 enerji bakanlarının tamamına açık olacak grubun başkanlığını Suudi Arabistan yürütecek.