Dolar/TL yeniden 6.75'in üzerinde

Küresel piyasalar, veri gündemi ve koronavirüsle mücadele kapsamında atılabilecek adımlarla birlikte yoğun bir gündemle haftaya başlıyor.

Türkiye'de ise pazar akşamı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararı ve bu kararın kabul edilmemesi siyaset cephesinde hareketlilik yaşanmasına neden oldu.

Ardından BDDK'nın hamlesi ile swap piyasasında Türk bankaların yabancılara TL verip, karşılığında dolar alma limitleri daha da kısıldı. TL karşılığı döviz swapında sınır özkaynağın yüzde 1’ine çekildi.

Dünya'nın aktardığı habere göre, swap kararının ardından dolar/TL kurunda kayda değer bir hareketlilik yaşanmadı. Kur sabah saatlerinde 6.75-6.76 seviyelerinde değerleniyor. Euro/TL kuru ise 7.40'ın üzerinden el değiştiriyor.