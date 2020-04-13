Türkiye’de 14 otomotiv fabrikasından 12’si üretim aralarını uzatıyor

Bugün Anadolu Isuzu üretime yeniden başlarken, Hattat Traktör ile birlikte faaliyetlerini sürdüren otomotiv üreticisi sayısı 2 oldu. MAN Türkiye ise üretim arasını 13 Nisan’dan 22 Nisan’a uzattı.

Türkiye'de Otomotiv Sanayi Derneği'ne (OSD) üye 14 otomotiv üreticisinden 13'ü mart sonundan itibaren, nisan sonu hatta mayıs başına kadar üretime ara verirken, bir tek Hattat Traktör faaliyetlerine devam ediyordu.

Sözcü'den Emre Özpeynirci'nin haberine göre bugün bu şirkete Anadolu Isuzu da katıldı. 30 Mart'ta üretime ara veren Anadolu Isuzu bugün yeniden faaliyete geçerken Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, Sözcü'ye yaptığı açıklamada, “Bugün üretime yeniden başladık. Aynı anda fabrikada olacak kişi sayısını minimuma indirdik. Personelin sabah servisle alındığı süreçten itibaren, iş bitip servisle eve bırakılana kadar ki tüm süreçte maksimum tedbirleri aldık. Hem servislerde, hem giriş çıkışlarda, hem soyunma odalarında, hem yemekhanelerde hem de ofislerde yani her yerde tedbir aldık” dedi.

'Personel 3 gün çalışıyor'

Arıkan, azalmış olsa da yurt içi ve dışından sipariş olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

“Bu yüzden üretim gerekiyor. Kısa çalışmaya geçtik. Normalde haftanın üç günü çalışacaktık ama minimum sayıyı fabrikada bulundurmak için 3 gün kamyon/otobüs, 3 gün de midibüs çalışacağız. Haftada 6 gün çalışacağız ama her gün olması gerekenin yarı personeli çalışacak. Yani 3 gün tüm personeli getireceğimize 6 gün yarı yarıya personel getiriyoruz. Personel açısından bir şey değişmiyor, yine 3 gün geliyorlar. Ama fabrika içinde riski iyice azaltabiliyoruz çünkü sosyal mesafeyi fazlasıyla fabrikalarda tutturabiliyoruz.”

MAN süreyi uzattı

Diğer tarafta 23 Mart'ta üretime ara veren MAN Türkiye de normal şartlarda bugün aynı Anadolu Isuzu gibi yeniden faaliyete geçeceğini duyurmuştu. Ama bugün Alman şirket üretime verdikleri arayı 22 Nisan'a uzattıklarını açıkladı.

Yani şu anda Türkiye'de sadece Anadolu Isuzu ve Hattat Traktör üretim yapıyor. Üretime 20 Nisan'a kadar ara verdiğini açıklayan Tofaş'ın ise bu süreyi 4 Mayıs'a uzattığı söyleniyor. Bu konuda resmi açıklama bekleniyor.