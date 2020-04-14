Dolar/TL 6.80'e dayandı

Dün 6.7043-6.7968 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1.1 değer kazancıyla 6.7710'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0.3 üzerinde 6.7930'dan işlem görüyor. Euro/TL yüzde 0.9 artışla 7.4310'dan, sterlin/TL yüzde 0. değer kazancıyla 8.5220'den satılıyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların odağında olması sürdürdüğünü, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) açıklayacağı küresel büyüme tahminlerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6.84'ün önemli direnç konuma geldiğine dikkati çeken analistler, 6.70 ve 6.60 seviyelerinin ise destek olarak izleneceğini kaydetti.