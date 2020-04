Suudi Enerji Bakanı, Rusya ile görüş ayrılıkları aile içi ilişkilerle karşılaştırdı

Suudi Enerji Bakanı Abdülaziz bin Selman, Bloomberg TV’ye açıklamasında, "Buna boşanma demezdim. Her ailede olduğu gibi fertler arasında görüş ayrılıkları olur. Ama genel olarak aileler ipliğini pazara çıkarmaz, tüm anlaşmazlıklar her zaman çözüme kavuşturulur. Biliyorsunuz her şey aile bağlarının ne kadar güçlü olduğuna bağlı. Bu aile güçlü bağa sahip. Anlaşmazlıkların aşılması her bir aileyi daha da güçlü yapıyor. Yani dediğim gibi biz aileyiz. Ve bir aile olarak artık gelecekte ortaya çıkabilecek olası anlaşmazlıklara karşı daha dayanıklıyız" ifadelerini kullandı.

Suudi bakan, "Yani hayal kırıklığına uğrattıysam özür dilerim ama boşanmaya ihtiyacımız yok" diye ekledi.