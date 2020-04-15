Dolar/TL 6.80'in üzerinde, altın rekora doymuyor

Küresel piyasaların yatay seyrettiği sabah saatlerinde dolar/TL kuru 6.82'nin üzerinde değerleniyor. Dolar kuru ve ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın 378.13 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 620 lira, Cumhuriyet altını da 2.515 liradan satılıyor.

Küresel piyasalar güne yatay ve yön konusunda belirsiz bir şekilde başladı. Asya borsalarında karışık bir görüntü gözlemlenirken ABD vadelileri de hafifi ekside seyrediyor.

Yükselişini sürdüren dolar/TL kuru dün 1.5 yıl sonra 6.80 barajını aşarken bu sabah saatlerinde ise bu seviyeleri 6.82'nin üzerine taşıdı. Euro/TL de aynı şekilde yükseldi ve 7.48 seviyesinden açıldı.

Yurt içinde konut satışları ve merkezi yönetim bütçe sonuçları izlenirken ABD'de piyasaların yönününde belirleyici nitelikte veriler takip edilecek.

Altının kilogramı 375 bin 800 liraya yükseldi

Dolar kuru ve ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın 378.13 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 620 lira, Cumhuriyet altını da 2.515 liradan satılıyor.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 375 bin 800 liraya yükseldi.