Albayrak: 2.1 milyon vatandaşımıza 12.1 milyar liralık kaynak tahsis edildi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, temel ihtiyaçları için 2.1 milyon kişiye 12.1 milyar liralık kaynak tahsis edildiğini açıkladı. Albayrak, "Hiçbir uluslararası kurum ya da kuruluştan destek ya da yardım talebinde bulunmadan süreci yönetiyoruz" dedi.