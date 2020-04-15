Albayrak: 2.1 milyon vatandaşımıza 12.1 milyar liralık kaynak tahsis edildi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, koronavirüs nedeniyle alınan ekonomik tedbirler kapsamında sağlanan kaynaklara ilişkin bilgileri paylaştı.
67 bin 229 firmanın 'İşe Devam' desteğine başvuruda bulunduğunu söyleyen Albayrak, bu firmaların 39 bin 651'inin süreçlerinin neticelendirdiğini söyledi. Albayrak, "Sanayicimize bugüne kadar 36 miyar 326 milyon TL kaynak tahsis edildi" dedi.
Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunduk.#BizBizeYeterizTürkiyem #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/z7KHZkA2k6— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 15, 2020
Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Temel ihtiyaçları için 2.1 milyon vatandaşımıza 12.1 milyar liralık kaynak tahsis edildi. Esnafımız için tahsis edilen toplam finansman rakamı, Paraf Kart ile birlikte toplam 6 milyar 737 milyon lira oldu. İş'e Devam desteğiyle sanayicimize 36 milyar 326 milyon lira kaynak tahsis ettik.
- Vatandaşlarımızın özel bankalarla yaşadığı sıkıntıları biliyoruz. Bu dönemde vatandaşlara destek olmayı geçtik, mevduatı bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz, bu asla kabul edebileceğimiz bir şey değil. Bu konunun titizlikle üzerine gideceğimizi bilinmesini isteriz.
'Vatandaştan topladığı paray millete sunmak yerine stoklayanlar da aynıdır'
- Milletin ihtiyacı olan maskeyi stoklayanlar, gıdayı saklayanlar ne ise, vatandaştan topladığı parayı, en çok ihtiyaç olan böyle bir dönemde millete sunmak yerine stoklayanlar da aynıdır. Süslü reklamlar bu yapılanları gizleyemez.
- Dengelenme sürecinin kazanımları sayesinde, Ekonomik İstikrar Kalkanı gibi kapsamlı bir tedbir setini çok hızlı bir şekilde devreye aldık. Tıpkı Kovid-19 salgınıyla olduğu gibi, salgının ekonomik etkileri ile mücadelede de, erken tedbir, hızlı karar, etkin uygulama ve etkili mücadele sergiledik. Ve en başarılı ülkeler arasında olduk.
- Hiçbir uluslararası kurum ya da kuruluştan destek ya da yardım talebinde bulunmadan süreci yönetiyoruz. Uluslararası kurumlardan yardım isteme, ülkeyi nereye sürükleyeceği belli olmayan para basma söylemlerinden sonra bu konudaki duruşlarıyla da dertlerinin millet olmadığını bir kez daha gösterdiler.
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