Dolar 6.90 lirayı aştı

Döviz kurlarındaki yukarı yönlü trend sürüyor. Güne 6.80 lira seviyelerinden başlayan dolar gün içinde 6.90 lirayı aşarak Ağustos 2018’den sonraki en yüksek seviyelerinde olmaya devam etti.

Dünya'nın aktardığı habere göre analistler, son dönemde gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en zayıf performanslardan birini sergileyen Türk Lirası’nda satış baskısının henüz Amerikan Merkez Bankası (Fed), IMF veya başka bir uluslararası kurum ile swap hattının açılmamış olmasına bağlıyor.

Dış finansman tarafında TL’nin istediği desteği henüz bulamamış olması doların rekor değerlere çıkmasına neden oluyor.

Salgın belirsizliği de tetikleyici

Koronavirüs salgınına karşı tüm hükümetlerin Türkiye dahil merkez bankaları aracılığıyla birçok tedbir açıklamasına rağmen salgının yaratacağı hasar ve ne zaman biteceğine yönelik belirsizlik TL’nin de aralarında olduğu gelişmekte olan para birimlerinden çıkışı tetiklemeye devam ediyor.

Reuters’e konuşan bir analist, dış finansman ihtiyacına dikkat çekerek, "Türkiye'nin henüz dış finansmanını garanti altına alamamış olması ve önümüzdeki döneme ilişkin endişeler TL'de önemli bir baskı unsuru. Birçok analist dış finansman bulunamaması halinde piyasa koşulları içinde kabul görmeyen adımlar atılabileceğine yönelik endişe var" dedi.