Petrole olan talep 1995 yılındaki seviyelere geri döndü

Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşmazlığın ardından OPEC+ ülkeleri arasında imzalanan üretimi kısma anlaşmasına rağmen petrol fiyatlarında sular durulmadı. Petrole olan talep, 1995'ten bu yanaki en düşük seviyeyi gördü.

Petrol piyasası geçtiğimiz haftalarda Rusya ve Suudi Arabistan arasında yaşanan anlaşmazlık yüzünden ağır bir hasar aldı. OPEC+ geçtiğimiz hafta bu iki ülke arasındaki anlaşmazlığı çözdü ve petrol üretimini azaltma kararı aldı ancak Uluslararası Enerji Ajansı'nın (UEA) tahminlerine göre petrol piyasasını şimdi daha farklı bir sorun bekliyor.

Dünya genelinde petrol talebi, bu ay 1995 yılındaki seviyelere gerilerken UAE, günlük talebin 29 milyon varile kadar düştüğünü açıkladı. Uzmanlar, 2020'de bu talebin 9.3 milyon varile kadar gerileyerek rekor kıracağını tahmin ediyor.

OPEC+, 1 Mayıs'tan itibaren günde 10 milyon varillik kesinti yapılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Mayıs ve haziran aylarında geçerliliği sürecek olan anlaşma kapsamında Suudi Arabistan'ın petrol üretimini günde 3.3 milyon varile, Rusya ise günlük petrol üretimini 2 milyon varile düşürecek.

OPEC+, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü üyeleri ile örgüte üye olmayan 10 ülkeyi kapsıyor. Rusya, OPEC üyesi olmamasına rağmen Rusya ve Suudi Arabistan'nın ekonomisinde zarar veren 2014 yılındaki ekonomik durgunluk sonrası petrol tedarikini ve fiyatlarını sınırlamak için OPEC'le yakın işbirliği yapmıştı.