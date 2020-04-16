TESK'ten 'Sokağa çıkma yasağında bakkal ve büfeler açık kalsın' talebi

TESK Başkanı Palandöken, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle büyük şehirlerde uygulanacak yasak sırasında bakkal ve büfelerin açık olması için İçişleri Bakanlığı'na müracaat ettiklerini söyledi.
Vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için mahalle bakkallarının önemli olduğunu vurgulayan Palandöken, şöyle devam etti:
Palandöken, Kovid-19'a karşı sosyal mesafeyi korumanın önemli olduğuna dikkati çekerek, bu kapsamda vatandaşların ve esnafın sağlığını korumak adına alınan tüm önlemlerin arkasında olduklarının altını çizdi.
'Nakit parası olomayanların imdadına yine bakkal amcalarımız koşmakta'
Ülke genelindeki birçok bakkalda veresiye defterlerinin işlemeye devam ettiğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:
"Kovid-19'dan dolayı piyasada nakit sıkışıklığının yaşandığı bugünlerde bakkallarımızın büyük bir sosyal dayanışma örneği olan veresiye defterleri işlemeye devam ediyor. Geçmişte olduğu gibi bakkallarımız ticari işletme olmasının yanı sıra mahallenin faizsiz bankası ve güvenliğidir. Nakit parası olmayan, kredi kartlarını dolduran vatandaşlarımızın imdadına yine bakkal amcalarımız koşmakta. Zincir marketler yüzünden gün geçtikçe kan kaybeden bakkal esnafımız basit bir önlem sayesinde bu süreçte yeniden canlandırılmalı. İmkanı olmayan vatandaşlarımız da veresiye defteri sayesinde ihtiyaçlarını rahatça giderebilmeli."
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