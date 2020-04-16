Bakan Selçuk: 232 bin firma Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurdu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, NTV canlı yayınında gündemi değerlendirdi. Bakan Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvuran firma sayısının 232 bine ulaştığını söyledi.

Selçuk, "Firma sayısı 232 bine ulaşmış durumda, çalışan sayısı 2 milyon 700 bin. Kabul edilen firma 1 milyon 180 bin. Yüzde 44 oranda kabul oranımız var, süreç devam ediyor kısa sürede onları da sonuçlandıracağız. Daha hızlı şekilde ödemelerin gerçekleşmesi sağlanacak. Ödemeyi gerçekleştirdikten sonra uygunluğa bakacağız. Hatalı başvuruların sorumluluğu çalışanda olmayacak" dedi.