Benzin ve motorine zam

Benzinin litre fiyatına 15, motorinin litre fiyatına 10 kuruş zam geldi
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan alınan bilgiye göre, söz konusu artışlar pompa fiyatlarına bu gece yarısı itibarıyla yansıyacak.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı— EPGİS (@trepgis) April 17, 2020
18/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Motorinde 10,
Benzinde 15 Krş/Lt
pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
Ankara'da ortalama 5.24 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5.39 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5.10 liradan 5.25 liraya, İzmir'de 5.27 liradan 5.42 liraya yükselecek.
Ankara'da ortalama 5.16 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5.26 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5.08 liradan 5.18 liraya, İzmir'de 5.19 liradan 5.29 liraya yükselecek.
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