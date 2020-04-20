Dolar/TL haftaya 6.94 seviyesinden başladı

Koronavirüs salgınında can kayıpları ve vaka sayıları takip edilirken piyasaların gözü ise dünya ekonomilerinin açılmasına yönelik yapılan açıklamalarda.

Bu beklentiyle haftaya başlayan dünya borsaları yönünü arıyor. Asya borsalarında Japonya ekside seyrederken Çin borsaları hafif artılarda seyrediyor. ABD vadelileri ise yüzde 0.20 civarında eksilerde işlem görüyor.

Dünya'nın aktardığı habere göre, yurt içinde ise gözler 22 Nisan Çarşamba günün açıklanacak olan faiz kararında.

Foreks anketinde tahmin faizin 50 baz puan indirileceği yönünde oluştu. Ankete katılan 20 ekonomistten 4'ü faizde değişiklik beklemezken, 16 ekonomist farklı oranlarda indirim beklentisi dile getirdiler.

Faiz kararı öncesinde dolar/TL kuru haftaya 6.94 seviyelerinden başladı. Euro/TL ise 7.52'nin üzerinde.