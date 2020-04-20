Bakan Selçuk: Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurular 3 milyonu aştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 268 bin 717 firmanın 3 milyon 44 bin 420 çalışanı için Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurduğunu açıkladı.

Kısa Çalışma Ödeneği başvurularının yüzde 40'ı imalat, yüzde 15'i toptan ve perakende ticaret sektöründen yapıldı.

Kısa Çalışma Ödeneği’nde başvurular 3️⃣ milyon çalışanı aştı!



Tüm imkanlarımızı seferber ederek çalışanlarımızı ve işverenlerimizi destekliyor, istihdamı koruyoruz.#AÇSHB_İnfografik#BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/SYVJbirRsx — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) April 20, 2020

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği'nde işlemlerin hızlı bir şekilde yapılması için uygunluk tespitinin tamamlanmasını beklemeden ödemelerin gerçekleşeceğini anımsatan Selçuk, başvuruları elektronik ortamdan almaya devam ettiklerini belirtti.

Selçuk'un açıklamasına göre, ödeneğe en çok başvuru yüzde 40 ile imalat sektöründen yapıldı. Bu sektörü yüzde 15 ile toptan ve perakende ticaret, yüzde 12 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, yüzde 6 ile eğitim sektörü takip etti, diğer sektörlerden başvurular da yüzde 27 oranında oldu.

Çalışan sayısına göre ise en çok başvuru yüzde 51.3 ile 3'ten az çalışanı olan firmalardan yapılırken ikinci sırada yüzde 28.3 ile 4-9 çalışanı, üçüncü sırada yüzde 10.8 ile 10-19 çalışanı, dördüncü sırada yüzde 6.4 ile 20-49 çalışanı, beşinci sırada yüzde 1.7 ile 50-99 çalışanı, son sırada ise yüzde 1.5 ile 100'den fazla çalışanı bulunan firmalar yer aldı.