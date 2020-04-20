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    Son 37 yılın dibine vuran petrol sudan ucuz: Teksas'ta alıcılar WTI variline 2 dolardan fazla ödemeye yanaşmıyor

    © REUTERS / Essam Al Sudani
    Ekonomi
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    ABD'de WTI ham petrolünün mayıs vadeli işlemleri en son 1983'te görülen minimuma, varil başına 11 doların altına düştü. Bu koşullarda Teksas'ta alıcılar varil başına 2 dolar teklif ettiğinden, üreticilerin ellerindeki petrol vermek için üste para ödemeleri ihtimali doğdu.

    Koronavirüs küresel ekonomiyi durma noktasına getirir, mlyonlarca kişiyi işsiz bırakır ve şirketlerin yüz milyarlarca dolar değer kaybetmesine yol açarken, bugün petrol fiyatı hem 1980'lerden beri en düşük düzeyi hem de 21. yüzyılın en düşük düzeyini gördü. 

    ABD'nin Batı Teksas (West Texas Intermediate/WTI) tipi ham petrolünün ticaretinden mayıs sözleşmesinin yarın vadesinin dolması öncesi büyük kaçış başladı. 

    Bugün yüzde 40 değer kaybederek varil fiyatı 10.87 dolara kadar inen WTI, işleme başladığı Mart 1983'den beri en büyük tek günlük düşüşü, kısacası en kötü günü yaşadı.

    Bir varilde 159 litre petrol olduğu düşünüldüğünde, WTI petrolün litresi 7 sente, yani 50 kuruşa gerileme noktasına geldi.

    ABD merkezli ekonomi haber sitesi Bloomberg, sahadan şu durumu aktardı:

    "Her yerde güçsüzlük işaretler var. Teksas'ta alıcılar bazı petrol kaynaklarının varili için 2 dolar kadar az bir para teklif etti, öyle ki, üreticilerin yakında ellerindeki ham petrolü vermek için üste para ödemek zorunda kalmaları ihtimali doğdu."

    Üreticiler alıcılara petrolü satın almaları için toplu ödeme yapmaya başlayabilir

    Habere göre petrol fiyatlarındaki düşüş, ABD’deki petrol depolarının aşırı dolacağı yönündeki endişelerden kaynaklanıyor. Uzmanlar, bu durumda kısa zamanda değişiklik olmazsa üreticilerin toplu olarak müşterilere petrolü satın almaları için ödeme yapabilecekleri ihtimalini dışlamıyor. Daha önce bu türden bazı bireysel durumlar söz konusu olmuştu.

    WTI ham petrolün Haziran vadeli işlemlerinde de sabahtan bu yana yüzde 5’in üzerinde düşüşler devam ediyor, bu marka varil başına yaklaşık 23 dolardan el değiştiriyor. Brent petroldeki düşüş ise nispeten daha yumuşak. Yüzde 2.8’lik düşüş kaydedilen Brent petrol 27 dolar civarında işlem görüyor.

    OPEC+ toplantısında varılan anlaşmanın yetersiz olduğu anlaşıldı

    23 ülkenin petrol üretimini günde 9.7 milyon varil kısmayı kabul ettiği OPEC+ toplantısında anlaşmaya varılmasından yalnızca bir hafta sonra bunun yeterli olmadığı anlaşıldı.

    Başta ABD olmak üzere üye olmayan ülkelerin de üretimini kısacaklarını duyurmaları beklendi, böylelikle toplamda 15-20 milyon varillik kesinti olacaktı. Ancak şu anda böyle bir bilgi olmadığı gibi petroldeki arz şimdiden talebi 25 milyon varil aşıyor.

    Teksaslı şirketler Suudi Arabistan’dan sevkiyatların yasaklanmasını istiyor

    Washington sektörel düzenlemelerle üretimi kısma olanağı olmadığını savunuyor. Bazı kaynakların iddiasına göre (ABD Başkanı Donald) Trump idaresi, şirketlere üretimi durdurmaları karşılığında tazminat ödeme formülü geliştirdi, fakat bunun için Kongre’nin onay gerekiyor. Teksaslı petrol üreticileri ise krizin başından bu yana ABD’ye petrol sevkiyatlarını 4 kat arttıran ve yerli şirketleri piyasadan uzaklaştıran Suudi Arabistan’dan ithalatın yasaklanması konusunda ısrarcı. 

     

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