Pakdemirli: Bugün ve yarın vatandaşlar istediği gibi alışverişini yapsın

Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Gıda sektörü, ramazandaki talep artışı için gerekli hazırlıklarını yaptı. Bugün ve yarın vatandaşlar istediği gibi alışverişini yapsın.
- Arz dengesine göre 50 kadar ürünü takip ediyoruz. Gerekirse ithalat ve ihracatta önlem alınabilir. Fırsatçılık görülürse tedbir alınır.
- (Hububat alım fiyatı) Mayısın ilk haftasında Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak. Çiftçimizi doyuracak bir fiyat politikası oluşturulacak.
- Ankara'dan aldığımız atık su numunelerinde Kovid-19 virüsüne rastlanmadı. İstanbul'dan da numune toplanıyor, ona göre tedbir alınacak.
- Ramazan ayına giriyoruz. 12 ayın satışlarının 4'te biri ramazan ayında olur. 50 yıldır bu böyle. Sofralara daha çok dikkat edilir. Bu anlamda Ramazan için zaten perakende sektörü hazırlık yapmıştı. Gıda sektörünün de üretim yönü Ramazan'a hazırlıklıdır. Kovid'e yönelik de gerekli hazırlıklar yapıldı. ramazana girerken alışverişler yapılacak. Bize bazı mecburiyetler ve sınırlamalar getiriyor.
- Tüketici için bir eksik olmaması için dün akşam İçişleri Bakanımızla görüştük. Perşembe ve cuma en yakın markete ulaşmak açısından adım atılmasının önemli olacağını söyledik. Olumlu karşılandı. Bugün ve yarın 20:00 ile 23:00 arasında Ramazan alışverişlerini yapsınlar. En yakın markete diğer iki gün ise saat 09:00 ile 14:00 arasında yapabilirler. Böyle bir düşünce içinde olduk.
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