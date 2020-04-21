Muhtaç Asker Ailesi Yardım Programı kapsamındaki aylık ödeme miktarı 275 liradan 400 liraya çıkarıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Muhtaç Asker Ailesi Yardım Programı kapsamında aylık ödeme miktarı yüzde 45.45 artarak 275 TL’den 400 TL’ye, Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı kapsamında aylık ödeme miktarının da yüzde 50 arttırarak 100 TL’den 150 TL’ye çıkarıldığını açıkladı.

Bakan Selçuk, her iki yardım programı için de 24-28 Nisan 2020 döneminde ödeme yapılacağını kaydetti.

Selçuk programların içeriğine ilişkin bilgi de paylaştı: