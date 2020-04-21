Benzinde 8 kuruş indirim

Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatında 8 kuruş indirime gidilecek.

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 8 kuruş indirime gidilecek. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre indirim, benzinin pompa fiyatına ortalama 8 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre Ankara'da ortalama 5.34 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5.26 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5.20 liradan 5.12 liraya, İzmir'de de 5.37 liradan 5.29 liraya inecek.

Akaryakıt Fiyatlarında İndirim



22/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 8 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir. — EPGİS (@trepgis) April 21, 2020

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar,rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.