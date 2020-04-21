BrandZone'un araştırmasına göre e-ticaret platformlarında en çok tuvalet kağıtları zamlandı

BrandZone isimli bir araştırma şirketi, koronavirüs günlerinde Türkiye'de zamlanan ve ucuzlayan ürünleri araştırdı. Yapılan araştırma, tuvalet kağıtlarında çok ciddi zamların olduğunu, akıllı telefonların ise yüzde 2.3 oranında ucuzladığını ortaya koyuyor.

Bir süredir ülkemizde pazar trendleri analizleri yapan BrandZone, koronavirüs sürecinde Türkiye'deki çeşitli ürünlerin fiyatındaki değişiklikleri inceledi.

Webtekno'nun aktardığına göre yapılan incelemeler, bazı ürünlerin fiyatının çok ciddi anlamda yükseldiğini gösterirken bazı ürünlerde ise fiyat düşüşleri yaşandığını ortaya koydu.

E-ticaret platformlarında en çok zamlanan ürün: Tuvalet kağıdı

BrandZone tarafından yapılan araştırmalara göre şubat ayı ile nisan ayı aralığında internet üzerinden satılan ürünlerde en çok zamlanan kalem, yüzde 19.4'lük oranla tuvalet kağıtları oldu.

Tuvalet kağıtlarını yüzde 15.4'lük zam oranı ile kahve makineleri takip etti. Koronavirüs günlerinde Türkiye'nin e-ticaret platformlarında en çok zamlanan üçüncü ürün yüzde 13.6'lık zamla kağıt havluyken dördüncü ürün yüzde 11.1 zam oranıyla çamaşır suyu oldu. Sıralamanın 5. sırasında ise bebek bezi bulunuyor.

Bazı gıda ürünleri cep yakmaya başladı

Yapılan araştırmaya göre insert ve reklam promosyonları, bulyon fiyatlarında ciddi bir artış ortaya koyuyor. Öyle ki koronavirüs öncesinde 31 TL'ye satılan bulyonlar, koronavirüs sonrasında yüzde 35 zam ile 43 TL'ye satılmaya başladı. BrandZone'a göre tuz fiyatları da yüzde 23 artmış durumda. Araştırma; ağız ve diş suları (yüzde 13), cips (yüzde 12) ile piliç, margarin, makarna ve un (yüzde 10'ar) fiyatlarında da artış olduğunu gösteriyor.

Akıllı telefonların fiyatı düşerken bazı ürünlerde yüzde 25'e varan indirimler yapıldı

BrandZone, koronavirüs dönemindeki akıllı telefon satışlarını da inceledi. Yapılan araştırmalar, akıllı telefonların genel olarak yüzde 2.3 oranında ucuzladığını, satıcıların hemen her modelde yüzde 25'e varan indirimler yaptığın ortaya koydu. Elektrikli süpürge kategorisinde de akıllı telefonlara benzer bir durum yaşandı. Elde edilen bulgular, elektrikli süpürgelerin fiyatının yüzde 2.7 oranında düştüğünü ortaya koyuyor.