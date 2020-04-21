ABD Enerji Bakanı: Trump, Suudi Arabistan’dan petrol ithalatının yasaklanması seçeneğini değerlendiriyor

ABD Enerji Bakanı Dan Brouillette, Başkan Donald Trump’ın ülkenin petrol ve doğalgaz sektörüne destek sağlama amacıyla tüm seçenekleri incelediğini, buna Suudi Arabistan’dan petrol ithalatının yasaklanmasının da dahil olduğunu belirtti.

Bloomberg’e konuşan Brouillette, "Başkan, bu seçeneklerden hiçbirini dışlamıyor. Durumu incelemeye devam edecek ve doğru zamanda bir karar verecek" ifadelerini kullandı.

Halihazırda ABD petrol piyasasındaki durumun, ülkenin Suudi petrolüne bağımlı olduğu 1974 krizinden farklı olduğunu kaydeden Brouillette, şimdi böyle bir bağımlılığın söz konusu olmadığını söyledi.